Cartaz pede informações sobre Thiago Salgado dos Santos, suspeito de matar Tailla Ariany Santos - Divulgação / Disque Denúncia

Cartaz pede informações sobre Thiago Salgado dos Santos, suspeito de matar Tailla Ariany SantosDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 18/01/2023 15:20 | Atualizado 18/01/2023 15:34

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (18), um cartaz para receber informações que ajudem na prisão de Thiago Salgado dos Santos, de 40 anos. Ele é o principal suspeito de envolvimento na morte de Tailla Ariany Santos, 31 anos, encontrada esquartejada dentro de uma casa em Vigário Geral, Zona Norte do Rio.

A vítima era uma mulher trans e trabalhava como garota de programa. No último dia 4, ela desapareceu após entrar em um carro de aplicativo na sua casa, em Duque de Caxias, para realizar um atendimento.

Após dois dias, os amigos de Tailla decidiram rastrear a corrida feita pelo veículo e foram até o local indicado na Rua Gregório de Matos. Na casa, encontraram a jovem esquartejada e enrolada em um lenço. Thiago estaria no local com um serrote, facão, pá e carrinho de mão, materiais que seriam utilizados para enterrar o corpo da mulher. No entanto, ele conseguiu fugir antes da chegada dos policiais.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que atua para prender o suspeito e esclarecer a motivação do crime. O Tribunal de Justiça do Rio expediu um mandado de prisão pelo crime de homicídio.

Nas redes sociais, Thiago chegou a publicar detalhes do crime e afirmou que "apenas se defendeu". Pouco tempo depois, a publicação foi apagada.

"Postaram minha foto, me chamando de assassino. Apenas me defendi. Ela fez algo que não podia ser feito, eu dei um tapa nela e ela reagiu, puxando uma espécie de cortante. Corri para a cozinha, peguei uma faca e aí começou. Eu não premeditei nada, porque eu faria uma coisa dessas em minha própria casa? Estava tentando recomeçar a minha vida. Essa pessoa f... minha vida e agora vou ter que ficar no tráfico", publicou o suspeito.

Denuncie a localização de Thiago dos Santos, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



- Central de atendimento: (021) - 2253 1177

- 0300-253-1177

- WhatsApp: (021) - 99973 1177

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ