Da esquerda pra direita: Sérgio Ricardo de Almeida - Presidente da TurisRio, José Santiago - Presidente do Grupo Excelências, Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Eduardo Zorzanello - filho de Silvia Zorzanello e Marcelo Monfort, subsecretário de Grandes Eventos do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Da esquerda pra direita: Sérgio Ricardo de Almeida - Presidente da TurisRio, José Santiago - Presidente do Grupo Excelências, Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Eduardo Zorzanello - filho de Silvia Zorzanello e Marcelo Monfort, subsecretário de Grandes Eventos do Estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 18/01/2023 21:46

Rio - O Estado do Rio de Janeiro recebeu uma das maiores premiações do Turismo, nesta quarta-feira (18), primeiro dia da Feira Internacional de Turismo (Fitur Madrid), que acontece em Madri, na Espanha, até o próximo dia 22 de janeiro (domingo). O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida e o subsecretário de Grande Eventos do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Monfort, receberam o prêmio Excelências 2022 - categoria Silvia Zorzanello (in memoriam) pela execução do projeto “O Rio Continua Lindo. E Perto!”.

"Acabamos de receber aqui na Fitur, em Madri, o prêmio Silvia Zorzanello, que faz o reconhecimento do nosso trabalho de promoção do estado do Rio de Janeiro para o turismo no último ano, que passou. O projeto 'O Rio Continua Lindo. E Perto' atuou em diversos destinos e ampliou a ocupação hoteleira no nosso Estado. Temos a missão agora de continuar com esse trabalho de promoção turística do Rio de Janeiro, do turismo doméstico para o mercado internacional, como estamos fazendo aqui na Fitur", ressaltou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

A ação esteve em oito cidades do Brasil, onde foram realizados encontros comerciais para a realização de negócios e parcerias no setor turístico. Um show com o cantor Diogo Nogueira e uma campanha publicitária percorreu as cidades. Cerca de 10 mil visitantes compareceram aos estandes dos shoppings, mil participantes dos encontros comerciais e 7,5 mil pessoas assistiram aos shows. A ação fez o Rio de janeiro bater recordes de ocupação hoteleira, na capital e no interior, durante o Réveillon e o Carnaval de 2022.

O prêmio Silvia Zorzanello é promovido pelo Grupo Excelências e existe desde 2005 com cerimônia de entrega na Fitur. A categoria que leva o nome da co-fundadora do Festuris Gramado premia destinos ou personalidades que contribuem com o processo de desenvolvimento do turismo brasileiro. A entrega do prêmio foi feita ao secretário Gustavo Tutuca, pelas mãos do filho de Silvia Zorzanello, Eduardo Zorzanello, junto com o presidente do Grupo Excelências, José Santiago, no Auditório Sul do Centro de Convenções IFEMA MADRID.