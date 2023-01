Drogas encontradas com o homem que tentou invadir um ônibus no Leme, Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 18/01/2023 19:45 | Atualizado 18/01/2023 20:04

Rio - Agentes da Guarda Municipal prenderam dois homens nesta terça-feira (17) na Zona Sul do Rio. O primeiro, de 18 anos, foi detido por furtar pedestres na Avenida Atlântica, em Copacabana. Já o segundo, 29 anos, foi preso por tentar invadir um ônibus na Avenida Princesa Isabel, no Leme.

O flagrante de furto aconteceu após guardas do Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP) notarem um tumulto na rua. O rapaz de 18 anos tinha sido detido por pedestres que passavam pelo local. Além disso, uma vítima apareceu e o reconheceu. Com isso, ele foi encaminhado à 13ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.

Já a invasão de ônibus foi frustrada por agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE). Um grupo foi avistado tentando forçar a porta do coletivo para entrar sem pagar passagem. Com a chegada dos guardas, as pessoas se dispersaram, mas um homem de 29 anos se recusou a sair e continuou forçando a porta.

Para imobilizá-lo, a equipe do GOE usou uma pistola de eletrochoque. O suspeito também carregava uma pequena quantidade de uma material semelhante a droga. Dessa forma, ele foi conduzido à 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado como porte de drogas para consumo próprio, resistência e desacato.

Durante a Operação Verão, promovida pela Secretaria de Ordem Pública (Seop), há o reforço nas ações de ordenamento urbano e de trânsito, fiscalização das posturas municipais e patrulhamento preventivo na orla das zonas Sul e Oeste e também nos Parques Madureira e Radical de Deodoro, na Ilha do Governador e em Paquetá. Ao todo, Seop e a GM-Rio atuam com um efetivo de 440 agentes.