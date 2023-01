A ex-BBB Gyselle Soares se envolveu em um acidente de carro com vítima, nesta segunda-feira (16), na Zona Oeste do Rio - Reprodução / Redes Sociais

A ex-BBB Gyselle Soares se envolveu em um acidente de carro com vítima, nesta segunda-feira (16), na Zona Oeste do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/01/2023 19:23

Rio – A ex participante do Big Brother Brasil (BBB) Gyselle Soares, vice-campeã da 8ª edição do programa, se envolveu em um acidente de carro com vítima, nesta segunda-feira (16), por volta das 14h, em um posto de gasolina em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O nome do ferido não foi divulgado.

Gyselle foi até o posto para abastecer o seu carro antes de seguir para o trabalho, quando esbarrou em um andaime de obra no local e derrubou o funcionário que estava na estrutura. O homem teria caído no vidro dianteiro do carro e fraturado a coluna.

À reportagem do DIA, Gyselle relatou que o acidente aconteceu porque ela não prestou atenção ao fazer uma manobra. Ainda segundo ela, o local não estava isolado e o homem estava sem cinto de segurança.

"Foi um choque muito grande e, infelizmente, aconteceu comigo. Estou há dois dias sem dormir, perdi minha voz, tive que tomar remédio para ela voltar, estou tendo pesadelos", comentou a cantora.

Ela estava sozinha no momento do ocorrido. Junto com funcionários do posto de gasolina, Gyselle chamou a ambulância, que socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste.

"Eu tenho falado com a filha dele, que disse que ele não corre risco de vida. Quero dar toda a assistência devida, com medicamentos e fisioterapia, se ele for precisar. Tudo o que é relacionado à saúde, eu estou presente. E depois quero ir lá visitá-lo, só estou esperando ele sair da recuperação para ir na casa dele. Foi algo difícil para nós dois", contou.

A cantora não acompanhou a transferência do homem até o hospital. Ela relatou que ficou no local para realizar os trâmites necessários sobre o acidente e depois se dirigiu à 32ª DP (Taquara) para registrar o caso.

De acordo com a delegacia, Gyselle realizou exame de alcoolemia e o resultado deu negativo. O caso é investigado como lesão corporal culposa de trânsito. "É bom falar sobre isso para as pessoas ficarem mais atentas", finalizou a cantora.