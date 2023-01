Ataque aconteceu em ônibus da linha 51 Recreio x Vila Militar, no início da manhã de quarta-feira - Reprodução

Ataque aconteceu em ônibus da linha 51 Recreio x Vila Militar, no início da manhã de quarta-feiraReprodução

Publicado 19/01/2023 12:24

Rio - O prefeito do Rio utilizou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (19), para denunciar um caso de vandalismo em um ônibus do sistema BRT. Eduardo Paes compartilhou fotos do autor dos ataques e um vídeo em que ele aparece depredando o coletivo da linha 51, que faz o trajeto Recreio x Vila Militar. O caso aconteceu pouco depois das 7h30 desta quarta-feira (18) e foi registrado por uma camêra de segurança do veículo.

As imagens divulgadas pelo prefeito mostram que o ataque começa logo depois de o ônibus ter deixado uma estação, quando o homem xinga o motorista e chuta a porta de saída três vezes. 'Dá vontade de quebrar, mesmo', diz. Em seguida, ele continua ofendendo o condutor e passa a dar murros. Pouco depois, o passageiro quebra uma parte do automóvel, momento em que passa a ser repreendido por outros usuários. "O BRT é nosso", se justifica ele, que volta a reclamar. Confira abaixo.

Vamos deixar esse delinquente famoso! Quem conhece pode mandar pelo privado! Cana nele! Isso foi ontem, linha 51, Recreio x Vila Militar pic.twitter.com/u9DWmIy7xa — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 19, 2023

De acordo com a Mobi Rio, responsável pelo serviço do BRT, o vandalismo foi praticado por dois homens e, segundo relatos de passageiros, o ataque aconteceu depois que o motorista percebeu a demora deles para descer do ônibus e seguiu a viagem, quando a dupla passou a xingar o condutor e depredar o veículo. Eles acabaram quebrando peças do mecanismo das portas. Os homens ainda não foram identificados. "Vamos deixar esse delinquente famoso! Quem conhece pode mandar pelo privado! Cana nele!", pediu Paes na publicação.