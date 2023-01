Mulheres suspeitos de cometerem golpes por telefone chegam à 35ª DP (Campo Grande) - Divulgação

Publicado 19/01/2023 11:12

Rio - Policiais militares prenderam, nesta quarta-feira (18), quatro mulheres suspeitas de praticar golpes por telefone. Os agentes localizaram um escritório, na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, que tinha um call center próprio. O grupo criminoso oferecia a devolução de até 40% de empréstimo pré-existente caso a pessoa optasse pela portabilidade do empréstimo. Através do telefone, as mulheres induziam as vítimas a fechar o negócio.

De acordo com a equipe policial, as criminosas são Rachel Cezar de Luna, proprietária do estabelecimento no Centro, Alcidéia Souza da Silva de Jesus, Juliana Evaristo dos Santos e Cristiane Fernanda Nascimento.

Ainda segunda a PM, após convencerem a vítima, através de argumentos falsos, a supervisora, Alcidéia, pedia os documentos delas via WhatsApp. Em seguida, encaminhava tudo para a dona do escritório, que utilizava telefones diferentes aos dos clientes para contração dos códigos de validação do contrato.

A quadrilha foi flagrada em operação no escritório. As suspeitas foram detidas e encaminhadas à 35ª DP (Campo Grande). Todas as mulheres, exceto por Rachel, colaboraram e declararam suas respectivas participações no esquema criminoso.