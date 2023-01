Pedras apreendidas serão encaminhadas para perícia técnica com o intuito de confirmar ou não a autenticidade - Divulgação / Polícia Federal

Pedras apreendidas serão encaminhadas para perícia técnica com o intuito de confirmar ou não a autenticidadeDivulgação / Polícia Federal

Publicado 19/01/2023 13:10

Rio – Agentes da Polícia Federal prenderam, na tarde desta quarta-feira (18), em ação conjunta com a Agência Nacional de Mineração (ANM), um empresário do ramo que teria falsificado informações para obter um certificado de comprovação da origem de diamantes.

O documento, resultado de um processo de certificação da origem da pedra preciosa, é usado para evitar a compra e venda de diamantes de sangue – aqueles procedentes de áreas de conflito, guerras civis e de abusos de direitos humanos.

Segundo a ANM, a empresa do homem possuía apenas autorização para pesquisa e não para exploração do local. Durante a instrução do processo de certificação, os técnicos da agência desconfiaram da região de extração das pedras preciosas, pois não havia indícios que indicassem a existência delas na área.

Na ação, a Polícia Federal apreendeu “diamantes”, que serão encaminhados para perícia técnica com o intuito de confirmar ou não a autenticidade das pedras.

O empresário foi preso em flagrante por agentes da Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da PF (DELEMAPH) e responderá pelo crime de usurpação de bens da união, com pena de um a cinco anos.