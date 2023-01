Evento será o Campo De Golfe Olímpico, na Barra da Tijuca - Divulgação

Evento será o Campo De Golfe Olímpico, na Barra da TijucaDivulgação

Publicado 18/01/2023 20:06

Rio - O Instituto Coalizão Rio irá realizar o evento 'Integra 2023' na próxima quinta-feira (24), no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, para discutir o desenvolvimento econômico sustentável e social do Estado do Rio. No evento, estarão presentes mais 35 prefeitos do Rio, além de cinco secretários de estado, o presidente da Age Rio, deputados estaduais, federais e empresários do ramo.