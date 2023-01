Polícia apreendeu farto material bélico de grupo paramilitar que atua na região de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 18/01/2023 21:28 | Atualizado 18/01/2023 21:34

Rio – Policiais da Corregedoria Geral da PMERJ, da 3ª e da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), com apoio do 20º BPM (Mesquita) e com base em informações do Disque Denúncia, apreenderam, na tarde desta quarta-feira (18), farto material bélico usado por milicianos, na Estrada Francisco Amorim Viana, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um homem, de 26 anos, foi preso na operação, suspeito de ligação com o grupo paramilitar que atua na região. Ele não teve a identidade revelada.

Os agentes das três corporações foram ao local da denúncia para averiguar a presença de milicianos utilizando fardas da corporação e, ao chegarem no endereço mencionado, foram alvos de disparos realizados por cerca de vinte milicianos, havendo confronto. As equipes realizaram cerco tático no local e, após estabilizar o terreno para vasculhamento, foram apreendidos os seguintes materiais que estavam de posse dos milicianos, que fugiram do local:

- 4 carros

- 2 motos

- 1 fuzil AR 15, calibre 556, sem numeração

- 1 carregador de fuzil calibre 556

- 25 munições calibre 556

- 1 pistola da marca Glock G22, calibre 40, sem numeração

- 1 carregador de Glock, calibre 40

- 2 carregadores de fuzil/FAL, calibre 762

- 1 capa de colete

- 1 colete balístico

- 1 pistola calibre 9mm

- 2 carregadores alongados de pistola 9mm

- 1 binóculo

- 1 luneta

- 1 revólver calibre 38

- munições calibre 762

- farto fardamento

O suspeito e o material apreendido foram levados para a sede da 56ª DP (Comendador Soares), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre a ocorrência. O homem foi autuado por porte ilegal de arma e organização criminosa.

Denuncie a localização de grupos paramilitares ao Disque Denúncia. O anonimato é garantido:

- Central de atendimento: (21) 2253 1177 ou 0300 253 1177

- WhatsApp: (21)99973 1177

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ