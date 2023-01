Na imagem, uma vítima foi jogada no chão pelo jovem agressor e agredido - Reprodução/Twitter

Publicado 18/01/2023 23:26

Rio - Um barbeiro filmou e postou em suas redes sociais as agressões que fazia a homens gays em banheiros públicos, na Barra da Tijuca. De acordo com relatos nas redes sociais, os ataques aconteciam no Shopping Downtown e eram premeditados. O jovem criava situações para que algum homem o encarasse e assim que conseguia notar que era gay, ele começava a perseguir e espancar a vítima.

Em seu perfil no Instagram, com cerca de 12 mil seguidores, os storys do jovem mostravam as cenas de violência contra gays. "Rapaziadinha, desfecho foi que ele correu pro laguinho, tentei jogar ele dentro do lago e não consegui. Só bati mesmo, não deu pra fazer mais nada. Mas a cara dele está ai, está gravado, eu vou pegar ele", dizia o jovem no vídeo, após postar as agressões contra uma de suas vítimas.

Após a grande repercussão do caso, o barbeiro foi demitido da barbearia que trabalhava, no Shopping DownTown. "A BarberChopp vem por meio desta nota manifestar seu repúdio a qualquer tipo preconceito e violência", dizia a nota da loja.

Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se o caso foi registrado em alguma distrital.