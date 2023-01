O francês Rodolphe Jean-Claude planejava construir uma pousada em Guaratiba - Reprodução

Publicado 19/01/2023 16:20

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (19), um dos homens envolvidos na morte do francês Rodoplhe Jean-Claude Maurice, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Robin Rodrigues Valentini teria assumido para policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a participação no crime.

O caso aconteceu em agosto do ano passado, quando o suspeito e outros comparsas invadiram a casa do francês, na Estrada Burle-Marx, em Guaratiba. Rodolphe foi torturado e morto pelo grupo.

Robin é apontado como um dos homens contratados pelo falso engenheiro, identificado como Alessandro de Azevedo Monteiro, que teria cometido o assassinato para evitar ser alvo de processo, após aplicar um golpe contra o francês. Ele já esta preso.

Rodolphe tinha 25 anos e reformava a propriedade no bairro da Zona Oeste. O empresário francês teria firmado um contrato de R$ 180 mil com a empresa do falso engenheiro para uma empreitada que transformaria o local em uma pousada.

O caso

Segundo as investigações, após divergências com o projeto e a falta de resultado na empreitada. O empresário francês teria tirado satisfações com o falso engenheiro, que decidiu parar de executar o trabalho.

A partir desse momento, Rodolphe teria procurado advogados para entrar com uma ação contra a empresa, mas descobriu que tudo não passava de um golpe. Nessa consulta, ele também teria descoberto que o registro de Alessandro estava em nome de outra pessoa, um engenheiro de São Paulo.

Para evitar a ação, segundo os investigadores, Alessandro teria planejado o assassinato. Ele contratou duas pessoas para executar o crime, entre eles Thiago Mariano dos Santos, um dos pedreiros que atuava na obra e também já foi preso. O trio foi flagrado em visita ao imóvel da vítima três dias antes do crime.

Da casa do francês, foram levados bens como um celular Iphone 11 ProMax, um videogame e um notebook. Todos os bens foram recuperados dias depois, após a localização dos receptadores.