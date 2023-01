Daniel: hotéis de luxo sem pagar - Reprodução/Polícia Civil

Daniel: hotéis de luxo sem pagarReprodução/Polícia Civil

Publicado 19/01/2023 15:51

Rio - Policiais da 7ª DP (Santa Teresa) prenderam Daniel Nunes Santos em flagrante, nesta quarta-feira (18), por tentativa de estelionato em um hotel, no Centro do Rio. O homem confessou o crime em depoimento na sede policial.



De acordo com a investigação da delegacia, Daniel aplicava um golpe que consistia em fazer uma reserva em hotéis de luxo, mediante uso de dados de cartões de crédito comprados na internet. Após algum tempo, os valores acabaram sendo estornados pela operadora, em função da reclamação feita pelo real proprietário do cartão.



Ele já havia praticado este crime em três oportunidades no bairro de Santa Teresa. Nesta quarta, o responsável por uma pousada da região fez contato com a delegacia para informar que o autor havia efetuado uma nova reserva no estabelecimento.

Daniel foi encaminhado ao Sistema Prisional e está à disposição da Justiça.