Máquinas caça-níqueis apreendidas durante operação de fiscalização no Centro d Rio - Divulgação / Seop

Máquinas caça-níqueis apreendidas durante operação de fiscalização no Centro d RioDivulgação / Seop

Publicado 19/01/2023 15:47 | Atualizado 19/01/2023 16:03

Rio - Equipes da Prefeitura do Rio e da Polícia Militar foram atacadas a tiros durante uma operação no Centro da cidade, na manhã desta quinta-feira (19). Os agentes fiscalizavam irregularidades em ferros-velhos nas proximidades da Central do Brasil quando foram alvos de disparos de criminosos.

Na ação estavam funcionários da Subprefeitura do Centro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), da concessionária Águas do Rio. Os policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) revidaram o ataque e solicitaram reforço da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Providência.

O confronto durou cerca de 10 minutos e não houve registro de feridos. A PM informou que o policiamento foi reforçado na região.

"As ações de fiscalização nos ferros-velhos são fundamentais para acabar com o ciclo do roubo de cabos e fios na cidade. Estamos lutando contra a impunidade. A Seop não vai se intimidar com facções criminosas e continuará atuando pela ordem pública", afirmou o secretário Brenno Carnevale.

Durante a operação, dois estabelecimentos foram interditados por não cumprirem a lei que determina a obrigatoriedade de ter câmeras no local. Um deles também recebeu multa por estar com alvará em desacordo com a atividade proposta. Além disso, os agentes apreenderam um pequena quantidade de fios de cobre por falta de comprovação da procedência.

Após a vistoria, as equipes foram até o prédio de onde os criminosos atiraram. Foram apreendidos colete balístico, carregador de arma, cápsulas deflagradas e 13 máquinas caça-níqueis. O ocorrência foi registrada na 4ª DP (Praça da República).