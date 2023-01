Expectativa é de novas mudanças dos secretariados nos próximos dias - Divulgação

Publicado 18/01/2023 21:50

Rio - A Prefeitura do Rio publicou, nesta quarta-feira (18), mudanças no comando de secretarias, no Diário Oficial do município. As alterações ocorreram nas pastas de Conservação, Esportes e Casa Civil.

Através de decisão do prefeito Eduardo Paes, Ana Laura Secco deixa a Secretaria de Conservação e passa a ocupar o cargo de subsecretária de esportes. O comando da secretaria de Conservação passara a ser responsabilidade do engenheiro Marco Aurélio Regalo de Oliveira.

Marco Aurélio atualmente é servidor concursado da prefeitura e já foi presidente da Fundação Parques e Jardins na gestão do ex-prefeito Crivella. Em 2017, Regalo foi alvo de uma das fases da operação Lava-Jato. Também foi investigado na operação 'Rio quarenta graus', que apurou um suposto esquema de propina em obras do BRT. Na época, ele chegou a ter os bens bloqueados. Apesar das acusações, o engenheiro negou os crime.

O advogado Tony Chalita saiu da pasta de Governo e Integridade, que foi excluída. A partir de agora, ele responde pela secretaria de Transformação Digital e Integridade.

Outras mudanças serão pra acomodar aliados que voltam a trabalhar no município depois da derrota nas eleições. Daniela Maia, ex-presidente da Riotur, passa a estar na secretaria especial de Turismo. Ela se candidatou a deputada federal, mas não conseguiu se eleger.



Já Eduardo Cavaliere deixou a Secretaria do Meio Ambiente e mudou para a cadeira do comando da Casa Civil. Segundo informações do 'RJ2', existem discussões para troca de comando em outras sete secretarias, entre elas, Cultura, Esportes, Habitação, Trabalho.