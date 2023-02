Após ser eliminada do ’BBB 23’, Paula Freitas curte o Carnarildy - Paulo Tauil / AgNews

Após ser eliminada do ’BBB 23’, Paula Freitas curte o CarnarildyPaulo Tauil / AgNews

Publicado 19/02/2023 11:44 | Atualizado 19/02/2023 13:04

Rio - Após ser eliminada do "Big Brother Brasil 23", Paula Freitas aproveitou para curtir o Carnaval carioca. Sorridente, a ex-sister marcou presença no Carnarildy, que ocorreu na noite de sábado, na Barra da Tijuca. Na ocasião, a biomédica usou um vestido brilhoso com transparência e posou ao lado de Giovanna e Manoel Vicente, seus ex-companheiros de confinamento.

fotogaleria

Assim como ela, personalidades como o cantor Matuê, a influencer e irmã de Neymar, Rafaella Santos e a também ex-BBB Gisele Bicalho, estiveram presentes no evento. Outros ex-participantes do reality show da TV Globo, como Vyni e Larissa Tomásia também foram convidados para o evento, que contou com shows de Luísa Sonza, Matuê, além da dupla Zé Neto e Cristiano e do cantor Dilsinho.