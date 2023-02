Do trio elétrico, drag queen curte o bloco MinhoQueen - Divulgação

Do trio elétrico, drag queen curte o bloco MinhoQueenDivulgação

Publicado 19/02/2023 16:48

Rio - O "MinhoQueens", que carrega uma multidão pelas ruas de São Paulo, vai desfilar pela primeira vez no Rio de Janeiro. O bloco promete levar muito agito para o Carnaval carioca e utiliza a música e a cultura drag como ferramentas de celebração. A festa conta com o apoio da sub-prefeitura do Centro e vai acontecer no próximo sábado (25), às 15h, na Praça Marechal, na região central da cidade.

Fundadora do "MinhoQueens", Mama Darling conta o motivo pelo qual resolveu trazer o bloco para a Cidade Maravilhosa. "É necessário a diversidade de blocos que valorizem a cultura LGBTQIA+ na cidade que é o coração do Carnaval no Brasil", afirma a drag queen.

fotogaleria



Dentre as 12 atrações do bloco, a artista Inês Brasil será uma das convidadas que vai animar os foliões no próximo sábado (25).

O "Minhoqueens" existe há sete anos e começou com a brincadeira de alguns amigos que desejavam se montar de drag queen para o Carnaval de São Paulo. Hoje, é considerado um dos mega-blocos LGBTQIA+, levando ao centro de São Paulo mais de 200 mil pessoas.