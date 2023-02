Bangalafumenga reúne multidão e apresenta clássicos da música brasileira na levada de uma bateria - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 19/02/2023 15:03

Rio – Todos os 54 blocos que caem na folia neste domingo (19) irão receber policiamento reforçado em toda a cidade. Segundo a Polícia Militar (PM), 14 mil agentes atuam nos principais pontos do Rio como parte do planejamento especial de segurança que foi implementado pela em todo o estado para o Carnaval. Entre os destaques do dia, estão o Bangalafumenga e o Simpatia É Quase Amor, que acontecem na Zona Sul, além do Cordão do Boitatá e o Toca Raul, realizados na região central da cidade.







Na capital fluminense, 10 pontos de bloqueio foram implantados no entorno da Avenida Marquês de Sapucaí, com policiais equipados com detectores de metais, para reforçar a segurança na área do Sambódromo durante os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. A ação também acontece nos megablocos do Centro.



Além dos bloqueios, 54 pontos de baseamento foram colocados na região do Sambódromo, junto com seis torres de observação ao longo da Avenida Presidente Vargas para dar suporte à operação.



Outros postos de revista com detectores de metais também foram instalados para os foliões que acessarem as praias nas estações do metrô Antero de Quental, Nossa Senhora da Paz, General Osório, Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde, na Zona Sul.



Durante o desfile do Cordão da Bola Preta, considerado o bloco mais tradicional da cidade, que aconteceu no último sábado (18), na região central do Rio, a PM apreendeu 121 objetos perfurocortantes e armas brancas , além de garrafas quebradas, que poderiam ser usadas para a prática de crimes.

No mesmo dia, um homem fantasiado de bate-bola , foi preso com uma granada de luz e som enquanto pulava o carnaval de rua, em Madureira, Zona Norte do Rio.

Confira a lista de blocos deste domingo (19)

-Blocos de Carnaval do Rio hoje, domingo 19

-A.R.B.C. Império da Folia - Catete, das 16h às 21h - Largo do Machado - Catete



-Abraço do Urso, das 15h às 21h - Estrada dos Sete Riachos, 339 - Santíssimo



-Alegria de Palmares, das 16h às 21h - Rua Soldado Elis de Souza, 451 - Paciência



-Alegria de São Bento, das 16h às 19h - Rua Sidney, 231 - Padre Miguel



-Associação Bloco Carnavalesco e Cultural Canetas de Ouro, das 15h às 20h - Praça Barão de Drumond - Vila Isabel



-Banda do Lidinho - Copacabana, das 15h às 19h - Praça do Lido - Copacabana



-Banda Raízes da Vila da Penha, das 17h às 22 - Rua São Gualberto, 539 - Vila da Penha



-Bangalafumenga, das 9h às 15h - Av. Infante Dom Henrique, altura do Monumento aos Pracinhas - Glória



-Bloco 10 + Malandros, das 10h às 16h - R. Bela Flor, 52 - Bangu



-Bloco 442, das 6h às 12h - Praça Mauá s/n - Centro



-Bloco Areia, das 7h às 13h - Avenida Delfim Moreira, 1051, Posto 12 - Leblon



-Bloco Arteiros da Glória, das 16h às 21h - Rua da Glória, 190 - Glória



-Bloco Bonecas Deslumbradas de Olaria, das 16h às 20h - Rua Conselheiro Paulino, 567 - Olaria



-Bloco Carnavalesco Bambas do Curuzu, das 16h às 22h - R. Curuzu - São Cristóvão



-Bloco Carnavalesco Cabrito Mamador, das 16h às 21h - Rua São Sebastião s/n - Tauá



-Bloco Carnavalesco Perereca do Grajaú, das 16h às 21h - Praça Edmundo Rêgo - Grajaú



-Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade, das 14h às 20h - Rua Silvana, 226 - Piedade



-Bloco Cultural Ai que Vergonha, das 15h às 22h - Avenida Prefeito Mendes de Moraes - São Conrado



-Bloco da Poderosa, das 18h às 0h - R. Imperatriz Leopoldina, 55 - Centro



-Bloco da Tartaruga, das 12h às 18h - Rua Cerqueira, 75 - Paquetá



-Bloco das Madames, das 14h às 22h - Rua Conselheiro Ferraz, 61 - Lins de Vasconcelos



-Bloco do Boi 'Só falta você', das 19h às 21h - Rua Barros de Alarcão, 75 - Pedra de Guaratiba



-Bloco do Cidade Jardim, das 16h às 22h - Avenida. Vice-Presidente José Alencar, 7 - Curicica



-Bloco do Limão do Picareta, das 15h às 21h - Rua Jurubaiba 373 - Honório Gurgel



-Bloco Pela Saco, das 15h às 21h - Praça Corumbá - Botafogo



-Bloco Piranha Porra Lokam das 15h às 20h - Travessa do Desterro, 7 - Pedra de Guaratiba



-Bloco Tchetchecheca, das 15h às 21h - Rua Pernambuco, 175 - Engenho de Dentro



-Bloco Toca Rauuul, das 13h às 18h - Praça Tiradentes - Centro



-Bloco Toma Uma Ilha de Paquetá, das 18h às 22h - Praia da Moreninha em frente ao número 148 - Paquetá



-Bohemios da Pracinha e Vital, das 14h às 22h - Rua Ourém, esquina com Rua Calmon - Curicica



-Buda da Barra, das 10h às 15h - Avenida Lúcio Costa, 3636 - Barra da Tijuca



-C. C. C. Dhel e os Cabras da Peste, das 14h às 17h - Rua Carlos de Carvalho, 68, esquina com Rua Carlos Sampaio - Centro



-Caldeirão do Coqueiro, das 20h às 0h - Estrada dos Sete Riachos Lote 7, 399 - Santíssimo



-Charanga Talismã, das 7h às 13h - Avenida Meriti, 18 - Vila Kosmos



-Cordão do Boitatám das 10h às 17h - Largo do Paço (Praça XV) - Centro



-Coroinha, das 16h às 20h - Rua Barros de Alarcão, 260 - Pedra de Guaratiba



-Divinas Tretas, das 8h às 12h - Praia do Flamengo, 340, Campo de terra batida do Aterro - Flamengo



-É tudo ou nada, das 10h às 16h - Rua Marquês, 41 - Humaitá



-G.R Banda da Conceição, das 17h às 22h - Praça Maj. Valo - Saúde

-G.R.B.C.Peru do Méier, das 14h às 19h - Rua Manuela Barbosa, em frente ao número 12 - Méier



-G.R.B.C.Vermelho & Branco da Z-10, das 9h às 15h - Praça São Pedro Nº1, Colônia Z-10, Zumbi - Ilha do Governador



-G.R.E.S Princesinha do Recreio, das 13h às 18h - Avenida Lúcio Costa, 16410 - Recreio



-GRBC Arrastão da Barra de Guaratiba, das 12h às 18h - Estrada da Vendinha, 741 - Barra de Guaratiba



-GRBC Cultural Zimbauê, das 16h às 20h - Rua Magno Martins, 01, Freguesia - Ilha do Governador



-Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Badalo de Santa Teresa, das 15h às 21h - Rua Monte Alegre, 306 - Santa Teresa



-Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Arrastão da Barra de Guaratiba, das 13h às 18h - Estrada da Vendinha, 3795 - Barra de Guaratiba



-Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Mau Mau de Bangu, das 17h às 22h - Rua Minuanos, 27 - Bangu



-Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Piranhas da Senador Nabuco de Vila Isabel, das 16h às 22h - Boulevard 28 de setembro, em frente a Igreja Nossa Senhora de Lourdes - Vila Isabel



-Laranjada Samba Clube, das 8h às 14h - Praça Jardim Laranjeiras, Rua General Glicério 224 - Laranjeiras



-Marcha Nerd, das 13h às 18h - Praça dos Cavalinhos - Tijuca



-Que Merda é Essa ?, das 10h às 16h - Rua Garcia D'Ávila, 173 - Ipanema



-Quer swingar vem pra cá, das 9h às 17h - Praça Barão de Drummond, sem número - Vila Isabel



-Simpatia é Quase Amor, das 14h às 19h - Rua Teixeira de Melo, entre Avenida Vieira Souto e Rua Prudente de Moraes - Ipanema



-Vou te pescar, das 13h às 18h - Rua C Dois 13 - Padre Miguel