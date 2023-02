Homem fantasiado de bate-bola foi preso com uma granada em Madureira, Zona Oeste do Rio - Divulgação / PMERJ

Homem fantasiado de bate-bola foi preso com uma granada em Madureira, Zona Oeste do RioDivulgação / PMERJ

Publicado 19/02/2023 10:45

Rio - Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) com uma granada, na noite do último sábado (18), em Madureira, Zona Norte do Rio. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, fazia parte de um grupo de "bate-bolas".



De acordo com informações da PM, equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) faziam um policiamento pela Estrada do Portela quando avistaram o conjunto em atitude suspeita e se aproximaram dos integrantes.



Ao perceberem a chegada dos agentes, os membros se dispersaram rapidamente, porém, um deles foi encontrado entrando em um carro.

Os policiais correram até o suspeito, cercaram o veículo para que ele não pudesse fugir e o abordaram.



Ao revistarem o carro do rapaz, os agentes encontraram uma granada, que foi apreendida e o homem acabou preso. O artefato explosivo é de característica não letal e, além de som, provoca efeito de luz ao ser detonado.



Ele e a granada foram levados para a 29ª DP (Madureira), onde o caso foi registrado.