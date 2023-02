Acidente em brinquedo no Shopping Bangu mata jovem - Reprodução

Publicado 19/02/2023 21:19 | Atualizado 19/02/2023 21:39

Rio - Uma mulher morreu e outra ficou ferida, na noite deste domingo (19), em um acidente em um brinquedo no Shopping Bangu, Zona Oeste. A vítima, identificada como Isabeli Belmont, morreu ao cair da atração. A outra mulher, identificada como Jadinéia de Santana, 18, foi resgatada e está fora de perigo.

Os bombeiros chegaram no local por volta das 19h17 no local. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Em nota, a equipe do Bangu Shopping disse que está "profundamente consternada" com o falecimento da cliente no parque de diversões que funciona no estacionamento. "A administração está apurando as circunstâncias do acidente junto ao lojista e está à disposição das autoridades", disse parte do comunicado.

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Isabeli Belmont.