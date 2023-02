Na Sapucaí, Castro ressaltou o impacto econômico do Carnaval no turismo carioca - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 23:22 | Atualizado 20/02/2023 23:28

O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou na noite desta segunda-feira (20) na Marquês de Sapucaí que tentou ligar para o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, para oferecer ajuda no enfrentamento ao desastre da chuva . Ele ponderou, no entanto, que o apoio precisa ser técnico e não por interferência política.

"É importante a gente lembrar que há um grupo permanente de todos os grupos de bombeiros do Brasil. Me cobravam por pedido de reforço na tragédia de Petrópolis, mas eles já estavam se comunicando. Há uma solidariedade militar muito forte", afirmou.

O governador frisou que há uma questão técnica de aceitar e demandar ajuda entre os bombeiros de diferentes estados. Ele acrescentou que aguarda autorização do Governo Federal para enviar ajuda à Turquia.

Castro também elogiou a relação de Tarcísio de Freitas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O chefe do Executivo foi a São Paulo sobrevoar as áreas afetadas pelas chuvas. "Acho bacana demais. A eleição acabou. As autoridades têm que se ajudar", comentou.

Em frente ao camarote do Governo do Estado, Castro afirmou que o Carnaval transcorre sem problemas. "Ontem foi mais um dia sem problema estrutural ou de segurança pública. Essa sinergia entre Governo do Estado com a Prefeitura está dando muito certo".

O governador comemorou o impacto da festa no turismo. "No sul fluminense, quase todas as cidades estão com ocupação acima de 90%. Somos uma cidade pós-olímpica que aumentou leitos. A ocupação hoteleira mostra que o Rio está se recuperando", afirmou.