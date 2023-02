O corpo do perito Renato Couto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), do Centro do Rio, escoltado por viaturas da Polícia Civil - Marcos Porto / Agência O Dia

O corpo do perito Renato Couto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), do Centro do Rio, escoltado por viaturas da Polícia CivilMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 22:07 | Atualizado 20/02/2023 22:13

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) abriu um inquérito para apurar a morte de um homem não identificado, vestido de bate-bola, na madrugada desta segunda-feira (20), em Oswaldo Cruz, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima estava caído na Rua Henrique Braga, com pelo menos um tiro na cabeça. De acordo com as primeiras informações, a vítima tem entre 20 e 25 anos.

A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) que faziam patrulhamento de rotina na região foram chamados ao local às 2h22. Eles comunicaram o fato a DHC e uma equipe do Grupo Especial de Local de Crime (GELC) da especializada realizou a perícia.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.