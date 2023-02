Gabriela Carvalho de Alvarenga, 35 anos, morreu após ser baleada - Rede Social

Publicado 20/02/2023 20:31

Rio - O corpo de Gabriela Carvalho de Alvarenga, 35 anos, será sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério de Suruí, em Magé, Baixada Fluminense. Na noite de domingo, a técnica em radiologia morreu durante um tiroteio em um bloco de Carnaval. Ela deixa dois filhos, de 13 e 6 anos.

Gabriela estava acompanhada do marido e de outros familiares para curtir a festa. No entanto, uma troca de tiros deixou duas mortes e pelo menos 19 feridos. Flávio Serafim da Silva Júnior , 40 anos, e o policial civil Rodolfo Paulo de Brito Santos, 37, discutiram e começaram o conflito armado. A vítima não tinha relação com nenhum dos dois envolvidos. O motivo da briga segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Nas redes sociais, o ex-companheiro da vítima e pai do filho mais novo, Victor Bettecher, lamentou a morte. "E agora? Como vou dizer para o meu filho que ele não tem mais mãe? Como vou explicar que ele nunca mais vai dar um abraço nela? O que vou dizer para ele quando me pedir para ligar para ela porque estava com saudades? Éramos separados, mas sempre fomos bons amigos, sempre tivemos uma boa conversa e sempre fizemos de tudo pelo nosso filho", desabafou.

O confronto também deixou outra vítima fatal. A menina Maria Eduarda Carvalho Martins, nove anos, também foi atingida e não resistiu aos ferimentos. O sepultamento dela será custeado pela Prefeitura de Magé, por intermédio da Secretaria de Assistência Social. Até o momento, não há informação sobre data ou local do enterro.

Outras dez pessoas seguem internadas no Hospital Adão Pereira Nunes (HMAPN), sendo que Paulo Vitor Barros Silva, 27 anos, é o único em estado gravíssimo. Após uma cirurgia no crânio e outra na perna, ele está entubado no CTI. A Prefeitura de Duque de Caxias também informou que outros quatro feridos já receberam alta.

Quem são as vítimas

A Prefeitura de Duque de Caxias informou a listagem dos nomes e estado de saúde todas as vítimas. Confira:

- Romário Coutinho da Silva, 51 anos, baleado na mão direita. No momento, segue internado, estável;

- Samires Marques, 21 anos (gestante), foi atingida na perna esquerda e pé direito. Após avaliação e exames, recebeu alta com orientações às 05h20;

- Flávio Serafim da Silva Júnior, 40 anos (suspeito), atingido na barriga, costas e perna esquerda, passou por procedimento cirúrgico. Segue internado e está estável hemodinamicamente;

- Alaíde Stepanie de Oliveira Cunha, 25 anos, baleada na perna esquerda. Após avaliação, recebeu alta com orientações às 05h20;

- Everton Ribeiro Teixeira, 35 anos, baleado na virilha direita. Depois de avaliação e exames, recebeu alta com orientações;

- Wanderson Xavier Santana, 35 anos, baleado na perna esquerda. Após avaliação, recebeu alta com orientações às 05h20;

- Christian Mendes da Silva Maricá, 28 anos, atingido na perna esquerda. Foi submetido a procedimento cirúrgico e segue internado, lúcido, orientado, estável;

- Marcos de Souza Santos, 51 anos, baleado no abdômen, foi submetido a uma cirurgia. No momento, segue internado, hemodinamicamente estável;

- Rodolfo Paulo de Brito Santos, 37 anos (policial civil), baleado no abdômen, foi submetido a procedimento cirúrgico. No momento, segue internado em estado grave;

- Bryan Rodrigues Horta, 6 anos, baleado no pé esquerdo, segue internado, lúcido, orientado, estável;

- João Pedro Marques de Lima, 11 anos, atingido no pé esquerdo, foi submetido a uma cirurgia. Segue internado, estável;

- Vítor Costa da Silva, 22 anos, atingido pé direito, foi submetido a procedimento cirúrgico imediato. No momento segue internado, estável;

- João Maria de Lima, 39 anos, atingido na coxa direita, segue em avaliação pela equipe de cirurgia geral;

- Paulo Vitor Barros Silva, 27 anos, atingido no crânio, ombro esquerdo, perna esquerda e tórax. Passou por um procedimento cirúrgico no crânio de imediato e, pela manhã de segunda-feira, submetido a uma nova cirurgia para correção da fratura exposta da perna. Segue intubado no CTI e seu estado é gravíssimo;

- Thalisson de Abreu, 15 anos, atingido coxa esquerda, segue internado, estável.



A direção do Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) também informou que a paciente Monica de Pinho Ramos, 34 anos, baleada na região abdominal, transferida do HMAPN para a unidade, foi avaliada pela cirurgia geral, constatando que a perfuração foi apenas subcutânea.



"A paciente não precisou de abordagem cirúrgica, não apresentou fratura, porém esta com dor local e segue internada para observação e controle de dor", informou em nota.