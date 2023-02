A previsão é que o número de visitantes que chegam de navio seja o maior dos últimos 10 anos - Divulgação / Pier Mauá

A previsão é que o número de visitantes que chegam de navio seja o maior dos últimos 10 anosDivulgação / Pier Mauá

Publicado 20/02/2023 15:31

Rio - Mais de 27 mil turistas devem passar pelo Pier Mauá até a próxima terça-feira (21), para curtir o Carnaval carioca. Nesta segunda-feira (20), quatro navios atracaram no terminal e, segundo a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA Brasil), essa temporada promete ser a maior dos últimos dez anos.

Dentre os sete transatlânticos que vão trazer os passageiros nesta semana de carnaval, três são internacionais e um estará pela primeira vez no terminal. Durante todo o mês de fevereiro, a expectativa é de que o Pier Mauá receba mais de 100 mil turistas que chegarão na cidade em 10 embarcações.

Marcello Chagas, coordenador de operações do Pier Mauá, ressalta que a logística é mais intensa durante esses dias. Porém, segundo ele, o terminal está preparado para receber as milhares de pessoas.

"Será um carnaval movimentado e vamos ter dois dias com quatro navios atracados. Por isso, aumentamos a equipe para que nossos passageiros fiquem confortáveis, saindo para verem o desfile, curtirem os blocos e voltarem pro terminal sem sustos. Temos todo um planejamento com diversos órgãos municipais que já tem sido parceiros desde sempre”, conta Marcello.



Os navios MSC Seaview, Costa Firenze e Volendam atracaram no Pier Mauá com cerca de 15 mil turistas, no último sábado (18). As embarcações pernoitaram no terminal e foram embora no dia seguinte. No domingo (19) os navios Azamara Pursuit e MSC Preziosa chegaram ao Rio de Janeiro.



Com quatro embarcações no terminal, esta segunda-feira (20) foi movimentada. Trazendo mais de 800 passageiros, o transatlântico Silver Moon chega pela primeira vez à Cidade Maravilhosa. Os turistas deste navio ficarão até a próxima quinta-feira (23), para seguir rumo a Salvador, na Bahia.

A temporada no Pier Mauá começou no dia 28 de outubro do ano passado e vai até 17 de abril de 2023. A previsão é trazer mais de 400 mil pessoas para a cidade. O Pier vai receber 35 navios, sendo 24 internacionais e 11 nacionais. Destes, nove atracarão pela primeira vez no Rio de Janeiro.