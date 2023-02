Flávio Serafim está sob custódia no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias - Reprodução / Redes sociais

Flávio Serafim está sob custódia no Hospital Adão Pereira Nunes, em CaxiasReprodução / Redes sociais

Publicado 20/02/2023 18:51 | Atualizado 20/02/2023 20:30

Rio - Flávio Serafim da Silva Júnior, de 40 anos, preso em flagrante após um tiroteio em Magé , Baixada Fluminense, estava evadido do sistema prisional há 15 anos. Em dezembro de 2006, ele foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto por receptação. O criminoso, no entanto, parou de se apresentar diariamente na unidade prisional em outubro do ano seguinte. Desde então, ele passou a ser considerado foragido.

Flávio, conhecido como Bu, também possui outras passagens por lesão corporal e violência doméstica. Atualmente, ele estaria integrando uma milícia que atua em Magé. Ferido na troca de tiros que aconteceu na noite deste domingo (19), está sob custódia no Hospital Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Caxias.

Durante um bloco de Carnaval, o fugitivo se envolveu em uma briga com o policial civil Rodolfo Paulo de Brito Santos, de 37 anos. Após uma discussão, os dois começaram um tiroteio que deixou dois mortos e pelo menos 19 feridos. O motivo da confusão segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O agente foi baleado no abdômen e submetido a procedimento cirúrgico imediato no Hospital Adão Pereira Nunes. Ele segue internado em estado grave. Encaminhado à mesma unidade de saúde, Flávio foi atingido na barriga, nas costas e na perna esquerda. A situação dele é considerada estável.

O confronto ainda deixou duas vítimas fatais. A menina Maria Eduarda Carvalho Martins, de 9 anos, e a técnica em radiologia Gabriela Carvalho de Alvarenga, 35 anos, não resistiram aos ferimentos.

Outras dez pessoas seguem internadas, sendo que Paulo Vitor Barros Silva, 27 anos, é o único em estado gravíssimo. Após uma cirurgia no crânio e outra na perna, ele está entubado no CTI. A Prefeitura de Duque de Caxias também informou que outros quatro feridos já receberam alta.

Quem são as vítimas

A Prefeitura de Duque de Caxias informou a listagem dos nomes e estado de saúde todas as vítimas. Confira:

- Romário Coutinho da Silva, 51 anos, baleado na mão direita. No momento, segue internado, estável;

- Samires Marques, 21 anos (gestante), foi atingida na perna esquerda e pé direito. Após avaliação e exames, recebeu alta com orientações às 05h20;

- Flávio Serafim da Silva Júnior, 40 anos (suspeito), atingido na barriga, costas e perna esquerda, passou por procedimento cirúrgico. Segue internado e está estável hemodinamicamente;

- Alaíde Stepanie de Oliveira Cunha, 25 anos, baleada na perna esquerda. Após avaliação, recebeu alta com orientações às 05h20;

- Everton Ribeiro Teixeira, 35 anos, baleado na virilha direita. Depois de avaliação e exames, recebeu alta com orientações.

- Wanderson Xavier Santana, 35 anos, baleado na perna esquerda. Após avaliação, recebeu alta com orientações às 05h20.

- Christian Mendes da Silva Maricá, 28 anos, atingido na perna esquerda. Foi submetido a procedimento cirúrgico e segue internado, lúcido, orientado, estável.

- Marcos de Souza Santos, 51 anos, baleado no abdômen, foi submetido a uma cirurgia. No momento, segue internado, hemodinamicamente estável.

- Rodolfo Paulo de Brito Santos, 37 anos (policial civil), baleado no abdômen, foi submetido a procedimento cirúrgico. No momento, segue internado em estado grave.

- Bryan Rodrigues Horta, 6 anos, baleado no pé esquerdo, segue internado, lúcido, orientado, estável.

- João Pedro Marques de Lima, 11 anos, atingido no pé esquerdo, foi submetido a uma cirurgia. Segue internado, estável.

- Vítor Costa da Silva, 22 anos, atingido pé direito, foi submetido a procedimento cirúrgico imediato. No momento segue internado, estável.

- João Maria de Lima, 39 anos, atingido na coxa direita, segue em avaliação pela equipe de cirurgia geral.

- Paulo Vitor Barros Silva, 27 anos, atingido no crânio, ombro esquerdo, perna esquerda e tórax. Passou por um procedimento cirúrgico no crânio de imediato e, pela manhã de segunda-feira, submetido a uma nova cirurgia para correção da fratura exposta da perna. Segue intubado no CTI e seu estado é gravíssimo.

- Thalisson de Abreu, 15 anos, atingido coxa esquerda, segue internado, estável.



A direção do Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) também informou que a paciente Monica de Pinho Ramos, 34 anos, baleada na região abdominal, transferida do HMAPN para a unidade, foi avaliada pela cirurgia geral, constatando que a perfuração foi apenas subcutânea.

"A paciente não precisou de abordagem cirúrgica, não apresentou fratura, porém esta com dor local e segue internada para observação e controle de dor", informou em nota.