Itens das vítimas foram recuperados - Divulgação / PMERJ

Publicado 20/02/2023 15:26 | Atualizado 20/02/2023 16:59

Rio – Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) prenderam, na manhã desta segunda-feira (20), na Glória, Região Central do Rio, um homem pelo roubo de um celular e de um cordão de ouro.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados e informados de que um criminoso estaria roubando pessoas na região do Aterro do Flamengo. Ele foi localizado na Avenida Infante Dom Henrique, na Glória, portando uma faca, e foi detido.

Os objetos roubados foram recuperados e o suspeito foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana).

Apreensão de menores

Em outra ação, esta do 5º BPM (Praça da Harmonia), dois menores foram apreendidos na madrugada desta segunda-feira, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio.

Segundo informações divulgadas, os militares patrulhavam a via quando avistaram um grupo de adolescentes agindo de forma suspeita. Ao verem os policiais, os jovens teriam se desfeito de uma faca e fugido.

Após buscas, a equipe localizou e deteve dois adolescentes. Na ação, os agentes identificaram que um deles tinha mandado de apreensão em aberto. A ocorrência foi encaminhada para a 5ª DP (Mem de Sá).

Prisão na Linha Vermelha

Um homem que estava com duas pistolas foi preso por policiais militares do Batalhão de Patrulhamento em Vias Expressas (BPVE), também nesta segunda-feira (20), na Linha Vermelha. De acordo com a PM, o homem circulava em uma motocicleta na via, altura do Parque Alegria, quando foi abordado pela viatura. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca), para onde também foram levadas as duas armas, munição e a motocicleta, que era roubada.