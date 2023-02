Homem foi preso e encaminhado para a 73ª DP (Neves) - Divulgação

Homem foi preso e encaminhado para a 73ª DP (Neves)Divulgação

Publicado 20/02/2023 12:42

Rio – Um homem foi preso em flagrante neste domingo (19) por tentativa de feminicídio contra a sua companheira, no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Aline Braga Machado foi socorrida à UPA Nova Cidade, situada na rua da ocorrência, com perfuração nas costas e sangrando muito. Posteriormente, foi transferida ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde se encontra em estado grave.

De acordo com a Guarda Municipal de São Gonçalo, que atendeu a ocorrência na UPA, Jorge Antônio Rodrigues confessou o crime e foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde permaneceu detido.