Fumaça preta e densa pode ser vista no local do incêndio - Reprodução

Publicado 20/02/2023 10:46

Rio – Um incêndio atinge, nesta segunda-feira (20), uma oficina de carros em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Em imagens, é possível ver fumaça preta e densa sobre a região. Não há registro de vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o 2º GBM (Méier) foi acionado às 8h50 para a ocorrência na Rua Piragibe, número 110, ao lado do Cemitério de Inhaúma. No local, encontraram quatro veículos pegando fogo. O incêndio está controlado.

Equipes do 28º GBM (Penha) e do destacamento de Benfica do 11º GBM (Vila Isabel) também atuam na ocorrência.