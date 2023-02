Último carro alegórico do Império Serrano, que homenageia Arlindo Cruz; escola é a primeira a desfilar no Sambódromo - Brenda São Paio / Agência O Dia

Publicado 19/02/2023 22:56 | Atualizado 20/02/2023 00:58

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) transferiu 11 pessoas para hospitais da rede municipal até meia-noite desta segunda-feira (20) depois de atendimentos nos sete postos médicos montados no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Além dos pacientes, outras 188 pessoas já foram atendidas.

Segundo a SMS, a estrutura de atendimento montada pela conta com 32 leitos, sendo oito de suporte avançado. Para os pacientes com quadros mais graves, há ambulâncias com UTI móvel para fazer a transferência, coordenada pela Central Municipal de Regulação, para hospitais ou UPAs da rede.

Os postos médicos estão localizados nos setores 1 (concentração), 2, 7, 8, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e Apoteose (dispersão) e funcionarão até o fim dos desfiles. Ao todo são 170 profissionais envolvidos na operação da SMS no sambódromo.

Em cada dia o plantão tem 26 médicos, 17 enfermeiros e 27 técnicos de enfermagem para atender os integrantes das escolas, público ou trabalhadores. Para os casos que precisem de transferência, há 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) disponíveis a cada dia.