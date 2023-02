'Banheiro' improvisado foi montado nas esquinas das ruas Uruguaiana e Buenos Aires, no Centro do Rio - Reprodução / Redes sociais

'Banheiro' improvisado foi montado nas esquinas das ruas Uruguaiana e Buenos Aires, no Centro do RioReprodução / Redes sociais

Publicado 19/02/2023 18:33

Rio - Preocupada com a limpeza da cidade, a Prefeitura do Rio disponibilizou 34 mil banheiros químicos para os blocos de Carnaval do Rio. Alguns foliões, no entanto, têm preferido escapar desse sistema. Um vídeo que viralizou na manhã deste domingo (19) mostra um "banheiro" improvisado nas esquinas das ruas Uruguaiana e Buenos Aires, no Centro do Rio.

Equipada com papel higiênico e álcool gel, a cabine foi montada em volta de um bueiro, que serviria como "alvo" dos usuários. Para utilizar o espaço reservado, o cliente ainda teria que desembolsar R$ 2.

CONFIRA

"Banheiro" improvisado chama atenção na esquina das ruas Uruguaiana e Buenos Aires, no Centro do Rio.



Crédito: Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/vrjjpuVDpu — Jornal O Dia (@jornalodia) February 19, 2023

Vale ressaltar que a pessoa flagrada ao urinar na rua recebe uma multa de R$ 748,61. Em caso de reincidência, o valor aumenta em 58%. Além disso, o suspeito pode ser conduzido à delegacia por atentado ao pudor.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. Em nota, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) afirmou que está atuando em diversos pontos da cidade onde estão ocorrendo blocos, além de realizar o ordenamento de trânsito e urbano.

De acordo com a pasta, os agentes já removeram 608 ambulantes ilegais e apreenderam mais de 3 mil produtos vendidos ilegalmente desde sexta-feira (17).