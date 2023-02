A médica veterinária Nelly Boechat foi socorrida em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima após atropelamento - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/02/2023 15:38

Rio - A Polícia Civil investiga um motorista de aplicativo acusado de atropelar propositalmente uma passageira, na última quarta-feira (15), no Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Mauro Sérgio Pires Nader teria discutido com a médica veterinária Nelly de Souza Boechat, após o pedido de cancelamento da viagem feito pela cliente.



Segundo relato da irmã de Nelly, Liliane Boechat, o motorista teria arrancado com o carro de maneira abrupta e passado por cima da vítima. A irmã negou que a irmã tivesse se desequilibrado e caído quando o carro saiu.



"Ela não caiu, o carro arrancou e literalmente passou por cima da minha irmã (...). O motorista foi rude desde o início e acabamos perdendo a paciência, ele passou por cima da cabeça, braços e barriga dela. Quem viu fui eu que ainda tentei segurar na janela do carro, sei lá, numa tentativa de não deixar ele fazer aquilo. Ele atropelou covardemente uma pessoa que ameaçou chamar a polícia caso ele não cancelasse a corrida", contou.



Segundo a irmã, o pedido de cancelamento teria sido feito após o próprio motorista se negar a levar as duas ao destino. Mauro teria parado o carro longe do ponto solicitado de embarque, o que motivou reclamações das passageiras.



Instisfeito com a discussão e com as reclamações, ele teria decidido não levá-las, mas também não aceitou cancelar a corrida. Diante da negativa, Nelly teria saído do carro, mas entrado na frente do veículo para evitar que o motorista fosse embora.



"Se disser que se sentiu ameaçado eu pergunto, por quem? Duas mulheres com um metro e meio de altura? Ele merece ser preso por tentativa de homicídio", contou.



O caso é investigado pela 78ª DP (Fonseca), onde foi feito o registro do incidente. Agentes da distrital estão em diligências para buscar testemunhas e imagens de câmeras de segurança que ajudem a esclarecer os fatos.

Liliane conta que a irmã deu entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em estado grave. Ela teve três costelas quebradas e uma possível hemorragia interna causada pelo atropelamento. O estado de saúde atualizado da vítima ainda não foi informado pela Secretaria de Estado de Saúde.