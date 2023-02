Gabriel Monteiro está preso desde novembro do ano passado - Divulgação

Rio - O ex-vereador Gabriel Monteiro postou uma retratação pública nas redes sociais, durante a madrugada deste domingo (19), após um acordo judicial no Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Rio. O ex-parlamentar está preso desde novembro do ano passado.

A medida foi exigida por um médico de uma UPA no Rio. Ele solicitou um pedido de desculpas de Gabriel, por conta de frases contra sua honra.

“Gabriel Monteiro, neste ato representado pelo seu advogado, Dr. Sandro Figueiredo, OAB/RJ 200388, vem, retratar-se publicamente pelo vídeo postado em suas redes sociais, no qual profere diversas frases atentatórias a honra do médico Felipe de Oliveira Brito Queiroz, durante a visita a unidade da UPA do Complexo do Alemão, no dia 12/01/2022, por volta de 1:50h, quando verificou a possibilidade de matéria a ser postada em suas redes sociais. Diante de tal postura vem, por meio desta nota, retratar-se e deixar registrado que o Dr. Felipe é um médico de conduta ilibada e profissional que jamais cometeria desídia no serviço. Nessa oportunidade deixa claro que todos os médicos, na verdade, são heróis.”, disse em nota.

Ao final da postagem, Gabriel Monteiro escreveu ainda um versículo bíblico. “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu”, contou.

Ainda não há informações se postagem foi feita pelo próprio ex-vereador ou alguém da sua equipe. Gabriel Monteiro responde por crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e assédio sexual contra seus ex-assessores.