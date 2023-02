Quatro criminosos foram presos e 8 celulares roubados pela PM em Laranjeiras - Divulgação

Publicado 19/02/2023 22:06 | Atualizado 19/02/2023 22:24

Rio de Janeiro - O domingo de carnaval foi trabalhoso para as equipes da Polícia Militar no município do Rio de Janeiro. Ao todo, sete homens foram presos e 14 aparelhos recuperados em diversos bairros. Em Madureira, na Zona Norte da cidade, um suspeito integrante de turma de "bate-bolas" foi detido por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) portando uma granada de efeito moral.

Na Zona Sul do Rio, um homem foi levado para a delegacia após roubar uma turista estrangeira em Copacabana. De acordo com o 19° BPM (Copacabana), o crime ocorreu na Rua Tonelero. O aparelho telefônico foi recuperado e a ocorrência apresentada na Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat). No Leblon, os policiais detiveram um suspeito portando cinco telefones celulares na Rua Almirante Guilherme. O fato foi registrado na 14ª DP (Leblon).



Já em Laranjeiras, equipes da 1° Companhia Independente de Polícia Militar, que fica situada no Palácio Guanabara, abordaram um veículo na Rua Pinheiro Machado. Em seu interior, quatro homens foram presos e foram aprendidos oito telefones celulares e uma máquina de transações financeiras com cartões.



No Centro da Cidade do Rio, desde as primeiras horas do dia, equipes do 5° BPM (Praça da Harmonia) já reforçavam o policiamento na Praça XV, onde se concentra o tradicional Cordão do Boitatá. Na região do bloco, uma mulher cometeu o crime de injúria racial contra os policiais de uma das equipes e foi presa em flagrante, sendo conduzida à 5ª DP (Centro).

Polícia acompanha os blocos de Carnaval



Com amplo apoio de efetivo, o 5° BPM (praça da Harmonia) acompanhou o Toca Raul e reforçou o policiamento na Cinelândia e nos Arcos da Lapa, onde há palcos do Carnaval Oficial da cidade. No Aterro do Flamengo, o Bangalafumenga transcorreu sem alterações, com acompanhamento de equipes do 2° BPM (Botafogo) e apoio de outras unidades.



Em Ipanema, policiais do 19° BPM (Copacabana) estiveram ao longo do tradicional Simpatia é Quase Amor, que desfilou sem registro de ocorrências. Durante abordagens na região, os policiais apreenderam oito facas que poderiam ser utilizadas no cometimento de crimes. No Leblon, o Bloco Areia desfilou acompanhado de equipes do 23° BPM também de forma pacífica.



As equipes da Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida seguiram presentes nos blocos, conscientizando foliões como parte da campanha 'Não é Não!'. A tenente-coronel Cláudia Moraes, coordenadora do projeto, ressaltou a importância da iniciativa: "As equipes da Patrulha Maria da Penha da PMERJ estarão presentes nos principais eventos de Carnaval do estado, com o objetivo de realizar a campanha de conscientização contra o crime de Importunação sexual, popularmente conhecido como "assédio". Esperamos com isso promover um Carnaval de segurança e liberdade para todas as mulheres", explica a coordenadora.



Também está à disposição do público feminino o Aplicativo Rede Mulher. O botão de emergência permite acionar o 190 de forma mais ágil, passando para a Central a localização da vítima e outras informações importantes para a comunicação da ocorrência à autoridade policial.