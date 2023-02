Rio de Janeiro

Marquês de Sapucaí é palco de ação inédita do Detran-RJ

Um carro que simula uma situação de capotamento está exposto no Setor 2 do local. O objetivo da ação é reforçar a campanha educativa do departamento

Publicado 19/02/2023 17:39 | Atualizado há 51 minutos