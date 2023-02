Ação busca reforçar e orientar sobre a necessidade de se tomar medidas preventivas para evitar o desaparecimento de menores - Divulgação / Governo do Estado

Publicado 19/02/2023 15:32

Rio - Durante todo o período de desfiles, que vai dos dias 17 a 21, além do dia em que acontecerá a apuração, na quarta-feira de cinzas (25), o Governo do Estado efetuará uma ação para evitar casos de desaparecimento de crianças e adolescentes durante o carnaval. Profissionais da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA/RJ) estarão presentes no Sambódromo orientando os responsáveis sobre a importância da prevenção de casos, além de distribuir pulseiras de identificação e tirar dúvidas.



A ação é realizada por meio do Programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA/RJ), e acontece em parceria com a Defensoria Pública do Rio e com a 1ª Vara da Infância, Juventude e do Idoso e busca reforçar e orientar sobre a necessidade de se tomar medidas preventivas.



"Eu costumo dizer que a prevenção é sempre a melhor estratégia. É importante que os responsáveis identifiquem suas crianças antes de saírem de casa e redobrem a atenção em lugares onde há aglomerações. Estaremos esses dias na Sapucaí orientando e tirando dúvidas", reforçou Luiz Henrique, Gerente do Programa SOS Crianças Desaparecidas.



A Juíza Dr. Lyzia Maria da Rocha, titular da 1ª Vara da Infância, Juventude e do Idoso, frisou a importância da prevenção como arma de combate ao casos.





Informações Importantes



Como aponta a FIA/RJ, tão importante quanto a prevenção, é saber como proceder em um possível caso. Segundo a Lei n° 11.259/2005 (Lei da Busca Imediata), a investigação do desaparecimento de crianças e adolescentes é realizada imediatamente após a notificação dos órgãos competentes.



Caso uma criança desapareça, o responsável deve procurar imediatamente a delegacia mais próxima da residência onde mora e registrar um boletim de ocorrência, levando a foto mais recente possível da pessoa desaparecida. Não é necessário esperar 24 horas.



Papel da FIA/RJ e o Programa SOS



A FIA/RJ oferece apoio às famílias na elaboração e divulgação de vídeos e cartazes das crianças desaparecidas, divulgação com uma grande rede de parceiros na mídia e nas redes sociais, além de oferecer atendimento psicossocial.



Após a localização, o apoio é continuado através do atendimento psicossocial e dos encaminhamentos necessários para as outras políticas como saúde, educação, etc.



Programa SOS Crianças Desaparecidas

Tel: (21) 2286-8337 / (21) 98596-5296

Email: sosfia@fia.rj.gov.br

Dicas de Prevenção para Crianças e adolescentes



- Você precisa saber o seu nome completo, seu endereço, o nome dos seus pais e os telefones para contato;

- Procure sempre andar com um documento que diga quem você é e quem são seus pais;

- Quando sair com seus pais, responsáveis ou amigos, procure andar sempre junto, para não se perder;

- Nunca se aproxime ou entre em um veículo se alguém parar o carro ou fizer perguntas;

- Nunca aceite doces, balas ou presentes de pessoas estranhas;

- Não “converse” com estranhos quando usar internet pelas redes sociais ou e-mail. Use a internet com segurança, não se exponha;

- Não se esqueça de manter uma conversa aberta e verdadeira com seus pais ou responsáveis.

- Adolescente, procure sair sempre em grupo, avisando aos seus pais ou responsável o local que irá, o horário de ida e de retorno;

- Caso você se perca ou esteja em alguma situação de perigo, procure imediatamente um policial, uma delegacia ou ligue para 190.

Dicas de Prevenção para os Pais ou Responsáveis



- Ensine ao seu filho o nome dele completo, endereço e os telefones de contato dos pais ou responsáveis;

- Quando estiver em locais de grande circulação de pessoas (show, praia, etc.), marque um ponto de encontro para o caso de se perderem;

- Faça a Carteira de Identidade do seu filho (pode ser tirada desde o nascimento). Diga para ele andar sempre com um documento de identificação;

- Nunca deixe crianças sozinhas, seja em casa ou na rua, nem sob os cuidados de outra criança ou adolescente;

- Mostre ao seu filho como buscar ajuda quando necessário: forneça a ele o número de emergência (190);

- Entenda os riscos que a internet pode causar e oriente os seus filhos sobre as medidas de segurança e cautelas necessárias;

Conheça os amigos de seu filho e as pessoas com quem ele convive (escola, cursos, vizinhos, etc.);

- Mantenha sempre uma conversa franca e aberta com seu filho para que ele possa se sentir seguro e confiar em você. Ouça seu filho! Ele tem sempre coisas importantes a lhe dizer!