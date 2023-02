Armas, munições e dinheiro foram apreendidos na ação - Divulgação

Armas, munições e dinheiro foram apreendidos na açãoDivulgação

Publicado 19/02/2023 12:00

Rio - Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem por transportar partes de arma de fogo e munição em um veículo em Barra do Piraí, no Sul do Estado. Além disso, outros quatro suspeitos foram presos na ação.

De acordo com as investigações, o suspeito, identificado como Sérgio Luiz Pereira da Silva, estava fazendo recarga de munições e a manutenção de armamentos para organizações criminosas no Rio, buscando munição, peças de fuzil, e outras partes de armamentos em outros estados. A prisão ocorreu na última sexta-feira (17).

Durante a abordagem, na revista do veículo, foram encontrados nove sacos contendo projéteis de munições com aproximadamente 9 mil, 12 canos de fuzil, duas armações de fuzil, cinco carregadores de fuzil, nove quebra chamas de fuzil, peças diversas de armas de fogo e R$ 3.602 mil. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e de uso permitido.

Logo após a prisão, a Desarme representou pela busca e apreensão no sítio do suspeito, localizado no município de Magé, e o mandado foi deferido pelo juízo do Plantão Judiciário da Capital. As equipes policiais fizeram vigilância no local, ao longo deste sábado (18), enquanto esperavam a expedição do mandado.

No entanto, um veículo com três pessoas, identificadas como Hugo Teixeira Andrade Lima, Pedro Henrique Viana da Silva e Igor Andrade Lima, entrou no sítio, ficou um tempo e depois saiu. Em seguida, os agentes abordaram os suspeitos e foram encontrados dentro do carro um revólver, dois rifles, munição de fuzil, dois silenciadores para fuzil, pólvora e partes de armas, além de diversos telefones celulares, além de R$ 7.784 mil, 200 dólares e 20 mil guaranis paraguaios. Os três afirmaram que receberam ordens da filha de Sérgio, para retirar o material da residência e o levar para outro local.

De posse do mandado, as equipes realizaram a busca dentro do sítio, onde ainda foram encontrados mais 3 revólveres, uma espingarda calibre 12, uma pistola, munições de fuzil e para armas curtas, canos de armas, partes de armas e carregadores.

Os três homens que estavam retirando o material da residência e a filha de Sérgio, identificada como Sarah Bezerra Pereira, que ordenou que eles fizessem a retirada foram autuados em flagrante e presos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de uso permitido.

Histórico

Sérgio já havia sido preso anteriormente em 2014, por agentes da Polícia Rodoviária Federal e Policiais Civis de São Paulo por tráfico de armas na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no município de Barra do Turvo/SP, divisa com o Estado do Paraná, em ônibus que seguia a linha regular de Curitiba para São Paulo. Na ocasião foram apreendidas com ele, 11 pistolas calibre 9mm de uso restrito, sendo seis delas com numeração raspada, além de 4 quilos de espoletas e 50 munições calibre.40, todas importadas ilegalmente do Paraguai.

Ele já vinha sendo investigado pela Desarme desde o ano de 2021, sendo inclusive alvo de um mandado de busca e apreensão emitido pelo juízo de Caxias, por envolvimento com criminosos que estavam em um local de manutenção de armamento para traficantes e recarga de munição em Duque de Caxias