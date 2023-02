Bope atuas nas comunidades da Chacrinha e do Bateau Mouche, na Zona Oeste - Reprodução / Redes sociais

Bope atuas nas comunidades da Chacrinha e do Bateau Mouche, na Zona OesteReprodução / Redes sociais

Rio - A Polícia Militar foi acionada para verificar uma troca de tiros na divisa das comunidades da Chacrinha e do Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estão atuando na região, mas não há registro de prisões ou apreensões até o momento.

Moradores relataram um intenso tiroteio por volta das 18h. Após o acionamento da PM, picapes da corporação e um veículo blindado, conhecido como "caveirão", foram flagrados na Rua Cândido Benício, na Praça Seca, próximo às comunidades.

O Morro da Chacrinha tem sido palco de uma guerra entre traficantes e milicianos. Recentemente, a comunidade teria sido dominada por criminosos do Comando Vermelho (CV), que também atuam no Bateau Mouche. No entanto, o grupo paramilitar ainda estaria comandando atividades ilegais em algumas pontos da comunidade.