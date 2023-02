Drogas estavam escondidas em vaso de plantas - Divulgação

Drogas estavam escondidas em vaso de plantasDivulgação

Publicado 19/02/2023 17:38

Rio - Policiais do 10° BPM (Barra do Piraí) prenderam, neste domingo (19), um homem com drogas em sua residência, em Valença.

Com base em denúncias, os policiais foram até a residência do acusado, na Rua Dr. Manoel Martins, onde sua mãe permitiu a entrada a equipe. Durante investigações, foram apreendidos 83 sacolés de cocaína e 21 tiras de maconha prensada. As drogas estavam escondidas em um vaso de planta.

A ocorrência foi apresentada na 95ª DP.