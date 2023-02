André Luiz de Oliveira, 50 anos estava foragido por homicídio qualificado contra o próprio cunhado - Divulgação / Segov

Publicado 19/02/2023 15:41 | Atualizado 19/02/2023 15:47

Rio - Um homem acusado de assassinar, esquartejar e ocultar o cadáver do próprio cunhado, foi preso por equipes da Operação Lagoa Presente, na Gávea, Zona Sul do Rio, durante a manhã deste domingo (19). André Luiz de Oliveira, de 50 anos, trabalhava como vendedor ambulante durante o Carnaval quando foi abordado pelos policiais, que constataram o mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado.



De acordo com informações da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro (Segov), o suspeito era procurado desde 2017 e foi capturado pelos agentes do Segurança Presente que faziam um policiamento na Praça Santos Dumont. Após a verificação da identidade, ele foi detido.



O crime aconteceu em março de 2015, depois que a vítima, que estava se divorciando da irmã do autor do assassinato, foi até a residência onde morava, na Comunidade Jardim Ana Clara, em Saracuruna, no município de Duque de Caxias, Região Metropolitana do Rio, para reclamar que o carro do casal havia ficado com a mulher, não atendendo a um acordo feito pelos dois.



No local, porém, o rapaz foi surpreendido por André e dois traficantes armados, que ajudaram a assassinar o vítima, queimar o corpo dela e jogar os restos mortais em um rio.



A ex-mulher da vítima, que também é procurada, e o assassino alegaram que o homem havia abusado sexualmente de um dos filhos do casal, o que os teria motivado a cometer o crime.

O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon), onde o suspeito permaneceu preso.