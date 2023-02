Dupla usou extintor para arrombar portão de bloco no condomínio Residencial Bella Vista - Reprodução de vídeo

Publicado 19/02/2023 22:15 | Atualizado 19/02/2023 22:56

Rio – A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária e da Secretaria de Ordem Pública, ofereceu acolhimento em abrigos municipais às famílias que invadiram o Condomínio Residencial Bella Vista , no bairro Fonseca, e tomaram apartamentos vazios. No entanto, a ocupação segue.

Em nota, a prefeitura informou que propôs ainda acompanhamento por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), equipamento público pelo qual são ofertados serviços, programas e benefícios assistenciais.

Segundo a pasta, a maior parte das famílias não é de Niterói.

A Polícia Militar disse que policiais do 12° BPM (Niterói) foram acionados neste sábado (18), para uma tentativa de invasão a um conjunto residencial desocupado, no bairro do Fonseca, em Niterói. De acordo com o comando do local da ocorrência, os agentes conversaram os invasores e acionaram a Secretaria de Assistência Social de Niterói, que ficou a cargo da ocorrência.