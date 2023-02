Dupla usou extintor para arrombar portão de bloco no condomínio Residencial Bella Vista - Reprodução de vídeo

Publicado 17/02/2023 19:51

Rio - Moradores de condomínio denunciam a invasão de apartamentos vazios na comunidade da Palmeira, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, nesta sexta-feira (17). Em vídeo, o morador residencial Bella Vista, na Travessa Proto Guerra, mostra ação de dois homens que arrombam porta de acesso a um dos blocos do condomínio. A área fica próxima à comunidade da Palmeira.

De acordo com os moradores, mulheres, crianças e idosos vivem no bloco invadido pelo bando e tem medo de serem expulsos de seus imóveis. "Um deles teria justificado que estão invadindo apenas apartamentos vazios para abrigar famílias afetadas pelas chuvas, mas não temos nenhuma garantia disso", diz morador, que preferiu não se identificar.

Um vídeo, feito por um dos moradores, mostra dois homens usando um extintor de incêndio para estourar fechadura de portão que dá acesso a um dos blocos do condomínio. A porta é arrombada pelos dois homens, que entram no prédio na sequência.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada para o local para verificar o possível crime de invasão e localizou um grupo de pessoas tentando ocupar os imóveis.

Os supostos invasores teriam justificado aos agentes que perderam tudo com as chuvas e, por isso, teriam entrado nas unidades vazias. "A Polícia Militar está no local e a prefeitura foi acionada", finalizou a corporação em nota.