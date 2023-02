Agenda do Grupo Pela Vidda, neste Carnaval - Divulgação

Agenda do Grupo Pela Vidda, neste CarnavalDivulgação

Publicado 17/02/2023 19:21

Rio - O Grupo Pela Vidda-RJ realiza mais um Carnaval da Prevenção. A instituição pioneira na luta contra a Aids estará em ações no Centro do Rio levando informações sobre prevenção à infecção pelo HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

O Pela Vidda estará na Praça XV, no dia 19; na Cinelândia, no dia 20 e na Lapa, no dia 21, durante a Banda das Quengas.

Os foliões poderão fazer testagem rápida contra o HIV, sífilis e hepatite B. Todas as pessoas atendidas pela equipe de educadores voluntários receberão informações sobre formas de prevenir e se conscientizar sobre a importância dos cuidados com a saúde sexual.