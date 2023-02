Sistema Alerta Rio registra maior temperatura do verão carioca - Divulgação

Publicado 17/02/2023 18:03

Rio - Nesta sexta-feira (17), a cidade do Rio de Janeiro registrou a maior temperatura deste verão: 41,8°C. A sensação térmica também foi a maior registrada pelas estações do Sistema Alerta Rio: 58,3°C.



A meteorologista chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco, explica o que tem provocado as altas temperaturas na cidade: "Estamos na estação do verão, onde, em alguns dias, a temperatura pode passar dos 40°C na cidade do Rio. Não há nada de incomum nisso. O que acontece às vezes, além da enorme quantidade de radiação solar, que já é típica desta época do ano, é o que chamamos de pré-frontal. Hoje, por exemplo, foi o que aconteceu. Antes da passagem da frente, mesmo que pelo oceano, os ventos mudam a direção e transportam ar de regiões mais quentes em direção ao Rio".



Ranking das maiores temperaturas do verão:



41,8°C - Irajá - 17/02

41,1°C - Santa Cruz - 04/02

40,4°C - Irajá - 15/02



Ranking das maiores sensações térmicas:



58,3°C - Santa Cruz - 17/02

58,0°C - Santa Cruz - 04/02

54,0°C - Irajá - 15/01

Município do Rio entrou em estágio de mobilização

Apesar do forte calor, o Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização por volta das 17h35 desta sexta-feira (17) devido à previsão de chuva moderada a forte nas próximas 3 horas.. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre Nova Iguaçu, com deslocamento em direção ao Rio de Janeiro, podendo atingir as Zonas Oeste e Norte nos limites com a Baixada Fluminense e a Ilha do Governador. Outros núcleos de chuva atuam nas proximidades de Campo Grande e Av. Brasil/Mendanha. Além disso, há condições para a formação de núcleos de chuva diretamente sobre o município.

Previsão do tempo para a primeira noite de desfiles na Marquês de Sapucaí

Foliões que irão assistir aos desfiles das escolas de samba da Série Ouro na Sapucaí deverão se proteger e levar capa de chuva. Até o final desta sexta-feira, a previsão é de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite, devido à aproximação de uma frente fria em conjunto com o calor que manterão o tempo instável na cidade.