Alice Rocha, de 4 anos, recebeu alta após 40 dias internada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio - Edu Kaps/ SMS-Rio

Alice Rocha, de 4 anos, recebeu alta após 40 dias internada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do RioEdu Kaps/ SMS-Rio

Publicado 17/02/2023 16:44 | Atualizado 17/02/2023 17:14

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) arquivou o inquérito policial que investigava o caso da menina Alice Rocha, de 4 anos, baleada na cabeça durante um tiroteio em Curicica, na Zona Oeste do Rio. O arquivamento foi feito a pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ).

De acordo com familiares de Alice, o projétil continua alojado na cabeça da criança. Com a falta de um laudo de confronto balístico, o promotor de Justiça argumentou que não há provas para identificar o responsável pelo disparo. "É triste, mas estamos entregues ao crime mesmo. É um descaso", lamentou Sandro Mariano, avô da menina.

Alice foi baleada durante uma operação da Delegacia de Repressão Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), em junho do ano passado. Na ação, houve um tiroteio entre policiais e milicianos. Um criminoso identificado como Marcos Aurélio Marques de Almeida, o Neguinho do Gás, foi preso após o confronto.

Durante a incursão, a jovem foi atingida por uma bala perdida e ficou internada por 40 dias no Hospital Municipal Miguel Couto , na Zona Sul do Rio. Dias antes da alta médica, ela passou por uma cirurgia que durou mais de 10 horas e teve o objetivo de colocar uma prótese de calota craniana para reparar o formato da cabeça.

Procurados, o MPRJ e a Polícia Civil ainda não responderam sobre o arquivamento.

* Reportagem do estagiário Fred Vidal, sob supervisão de Thiago Antunes