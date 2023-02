Rio sofreu com pancadas de chuva nesta sexta-feira (17) - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Rio sofreu com pancadas de chuva nesta sexta-feira (17)Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 17/02/2023 22:43 | Atualizado 17/02/2023 23:11

Rio - A cidade do Rio voltou ao estado de normalidade às 22h desta sexta-feira (17) depois da rápida chuva em alguns pontos do município. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o retorno acontece devido à ausência de previsão de chuva moderada para as próximas três horas.

De acordo com o Alerta Rio, ainda há previsão de chuva fraca para o fim do dia. Mais cedo, os núcleos de chuva atuaram sobre Nova Iguaçu e foram em deslocamento a cidade do Rio. A chuva atingiu bairros da Zona Oeste e Norte nos limites com a Baixada Fluminense e a Ilha do Governador.

O COR informou que registrou apenas quatro ocorrências na cidade sendo dois bolsões d'água, uma lâmina d'água e uma queda de árvore sobre fiação, que aconteceu na Ribeira, Zona Norte do Rio. O município ainda registrou nesta sexta-feira (17) o dia mais quente do verão com 41,8 °C . A sensação térmica também foi recorde com 58,3 °C.

São Gonçalo

A chuva forte voltou a atingir a cidade de São Gonçalo nesta sexta-feira (17). Um barranco cedeu na BR-101, na pista sentido Itaboraí, na altura do bairro Boaçu, após o Shopping São Gonçalo. A pista foi completamente interditada e, segundo um aplicativo de monitoramento de trânsito, o trânsito chegou 10 km de retenção. Em poucos minutos de chuva, a Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo, registrou bolsões d'água.

Na última segunda-feira (13), um deslizamento de terra por conta da chuva forte matou uma família na Rua Adelino Ferreira Brasil , em São Gonçalo. De acordo com relatos, mãe, pai e filha teriam sido surpreendidos pela lama e não conseguiram deixar o imóvel. Cerca de 60 militares, incluindo especialistas em salvamento em desastres envolvendo estruturas colapsadas, atuaram nas buscas pelos desaparecidos, com apoio de cães farejadores e drones.

Depois de 53 horas de trabalhos ininterruptos, os bombeiros localizaram, por volta das 2h50 desta quinta-feira (16), os corpos das duas últimas vítimas do desabamento. Na tarde de quarta-feira (15), as equipes já haviam encontrado uma mulher sem vida sob os escombros e, na madrugada, foram resgatados um homem e uma criança de 4 anos. Os três são mãe, pai e filha.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. As vítimas foram identificadas como Rosilene Pereira Gomes Santiago, Alan Santiago Cabral e Maitê Pereira Santiago Cabral. Os dois primeiros eram casados e pais da menina. O sepultamento da família aconteceu na quinta-feira (16), às 16h30, no Cemitério Municipal de São Gonçalo.