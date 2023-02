Marlon já é considerado um foragido da Justiça - Divulgação

Marlon já é considerado um foragido da JustiçaDivulgação

Publicado 17/02/2023 21:40 | Atualizado 17/02/2023 21:45

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (17), um cartaz para ajudar nas investigações da 35ª DP (Campo Grande), a fim de obter informações que possam levar à prisão do suspeito Marlon de Oliveira dos Santos, vulgo 'Marlinho', de 22 anos. Ele é acusado de roubar um carro e filmar o crime na Avenida Santa Cruz, no acesso ao Viaduto do Lameirão, em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. A ação foi filmada pelo próprio rapaz e transmitida em uma live. O vídeo gravado circulou em redes sociais, tais como o WhatsApp.



Ele é morador da Vila Aliança, em Bangu, também na Zona Oeste. No vídeo, o criminoso sai de um carro e ordena que um motorista saia de seu veículo e entregue a ele um cordão. Um comparsa também aparece nas imagens e exige a aliança da vítima. Logo depois, Marlon volta para o carro e foge em alta velocidade. Ele ainda se grava debochando da situação e fala que 'vai pegar outro', se referindo a outra vítima. Em seguida, ele rende outro motorista.



Marlon, já possui passagem pelo Sistema Penitenciário, no ano de 2022. Contra ele foi expedido um mandado de prisão temporária, pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele também possui anotações criminais por roubo, receptação e falsificação.



Marlon já é considerado um foragido da Justiça. Os setores de inteligência da 34ª DP (Bangu), 35ª DP (Campo Grande) e 36ª DP (Santa Cruz) tentam localizar possíveis vítimas do criminoso.



Denuncie a localização de Marlon dos Santos, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



- Central de atendimento: (021) - 2253 1177/0300-253-1177

- WhatsApp: (021) - 99973 1177

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ