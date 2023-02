Corpo de Bombeiros foi acionado para suspeita de incêndio em Copacabana - Divulgação

Corpo de Bombeiros foi acionado para suspeita de incêndio em CopacabanaDivulgação

Publicado 17/02/2023 20:46

Rio - Um piloto de helicóptero precisou fazer um pousou de emergência, na tarde desta sexta-feira (17), no bairro de Inoã, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente não deixou vítimas.



Segundo a corporação, o Quartel de Maricá foi acionado às 18h05 na Estrada Cassorotiba, próximo ao Condomínio Santa Paulo. No local, os agentes registraram o incidente, que não causou transtornos na localidade.