Equipes do Esquadrão Antibombas, da Polícia Civil, além de PMs e militares do Corpo de Bombeiros atuaram em cerco ao prédio da sede da OABCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 17/02/2023 19:11

Rio - A Polícia Civil identificou o responsável por disseminar a informação falsa de uma bomba na sede da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio (OAB-RJ), no Centro do Rio, na quarta-feira (15).é advogado e, segundo as investigações da 1ª DP (Praça Mauá), estava insatisfeito com um processo disciplinar aberto contra ele na Comissão de Ética e Disciplina da OAB. Ele foi suspenso por seis meses das atividades advocatícias, acusado de apropriação indevida de dinheiro de um cliente.

A distrital realizou buscas e apreensões na casa de José Raimundo em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na quinta-feira (16). Um computador, um celular e outros equipamentos eletrônicos foram apreendidos pelos policiais. Segundo a OAB-RJ, as imagens das câmeras de segurança do prédio foram analisadas pela polícia e foi observado a presença de um homem entrando no banheiro com uma pasta em mãos próximo ao horário do ocorrido.

Procurada, a OAB-RJ disse que recebeu "com tristeza a notícia de que o responsável pela ameaça de bomba é um advogado". O órgão também parabenizou a Polícia Civil pelo trabalho rápido e eficiente. A OBA-RJ afirmou que vai tomar as medidas ético-disciplinares no Tribunal de Ética e Disciplina da entidade.

O caso

O pânico causado na sede aconteceu depois que uma carta deixada em alguns banheiros do sétimo andar do prédio , na Avenida Marechal Câmara, 150, onde funciona a sede da OAB, ameaçava a existência de uma bomba no local. No momento da descoberta da carta, acontecia uma solenidade para entrega da carteira de advogados aprovados no concurso da ordem. Por conta da ameaça, todos os eventos do dia foram suspensos no prédio sede. A carta também já passou por perícia.