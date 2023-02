Serão ao todo 170 profissionais envolvidos na operação - Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

Publicado 17/02/2023 18:52 | Atualizado 17/02/2023 18:56

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Marques de Sapucaí terá sete postos médicos com esquema especial de assistência de emergência durante os desfiles das escolas de samba, entre os dias 17 e 21 e no sábado das campeãs (25). A estrutura de atendimento contará com um total de 32 leitos, sendo oito de suporte avançado. Serão ao todo 170 profissionais envolvidos na operação. Além disso, profissionais do Instituto de Vigilância Sanitária do Município (Ivisa-Rio) farão ações para fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias.

Os postos médicos estarão localizados nos setores 1 (concentração), 2, 7, 8, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e Apoteose (dispersão) e funcionarão das 19h até o fim dos desfiles. No dia da apresentação das escolas mirins (21), os postos funcionarão a partir das 18h. Em cada dia, o plantão dos postos contará com 26 médicos, 17 enfermeiros e 27 técnicos de enfermagem para atender os integrantes das escolas, público ou trabalhadores que precisarem.

Para os pacientes com quadros mais graves, haverá ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) para fazer a transferência, coordenada pela Central Municipal de Regulação, para hospitais ou UPAs da rede. Serão 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) a postos em cada dia de desfile das escolas da Série Ouro e do Grupo Especial, além do sábado das campeãs. Já para o desfile das crianças, serão 10 viaturas disponíveis.

“Nossos postos médicos são preparados e equipados para dar o pronto atendimento às emergências que surjam. Para os casos mais graves, teremos condições de prestar o primeiro atendimento e estabilizar o quadro, para a seguir transferir o paciente com segurança para uma unidade hospitalar, com mais recursos”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.

A SMS também garantirá o atendimento de saúde durante a apuração na Apoteose, no dia 22, Quarta-feira de Cinzas, com um posto médico funcionando na Praça da Apoteose. Duas ambulâncias com suporte avançado serão disponibilizadas para a transferência de pacientes que apresentem casos mais graves.

Fiscalizações do Ivisa-Rio

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (IVISA-Rio) também atuará na fiscalização do cumprimento das normas sanitárias nas instalações e na oferta de alimentos e serviços no sambódromo, Terreirão do Samba e no comércio ambulante do entorno. Ao todo, 78 servidores participarão das ações. O Instituto manterá uma base operacional permanente no Setor 13 do Sambódromo.