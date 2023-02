Agentes do Detro-RJ verificaram irregularidades nos terminais rodoviários do Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda e Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 17/02/2023 16:50 | Atualizado 17/02/2023 17:17

Rio - Agentes do Detro-RJ fiscalizaram 66 veículos e autuaram outros três na manhã desta sexta-feira (17), segundo dia de operação que tem como objetivo impedir o transporte intermunicipal irregular durante o Carnaval.

As ações ocorreram nos terminais rodoviários do Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda e Nova Iguaçu, onde dois ônibus foram autuados por irregularidades como falta de acessibilidade e sinal sonoro/luminoso com defeito, além de um apreendido e autuado por ar-condicionado inoperante. Outras ações também acontecem em pontos móveis pelo Estado para reprimir a atuação do transporte clandestino.

Operação Carnaval

Os trabalhos fazem parte da Operação Carnaval. Desde quinta-feira (16), reforços de agentes do Detro-RJ permanecem na Rodoviária do Rio, no Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu, no Terminal Rodoviário Roberto Silveira, em Niterói, no Terminal Rodoviário Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda e no Terminal Rodoviário Alexis Novelino, em Cabo Frio. A operação dura até a Quarta-Feira de Cinzas (22).

Além de itens obrigatórios de segurança, os fiscais estão verificando a acessibilidade de veículos e sua pontualidade, visando garantir a segurança e o conforto dos passageiros nos deslocamentos durante o carnaval.