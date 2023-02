COE faz operação em comunidades do Rio - Divulgação / PMERJ

Publicado 17/02/2023 11:48 | Atualizado 17/02/2023 16:07

Rio - A Polícia Militar e o Centro de Operações Especiais (COE) realizam operações em diversas regiões da capital. As ações começaram na manhã desta sexta-feira (17) e, até o momento, os policiais prenderam três suspeitos e realizaram apreensões de armamentos e drogas.

Agentes do 3° Batalhão da Polícia Militar (Méier) realizaram uma operação no Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte do Rio. De acordo com as equipes, houve troca de tiros no momento que entravam na comunidade. Após varredura no local, um criminoso armado com uma pistola foi preso. Além disso, foram apreendidos um carregador de pistola, munições, dois rádios comunicadores, 90 tabletes de maconha, 45 potes de skank, 53 pinos de cocaína e 24 frascos de loló. A ocorrência foi encaminhada para a 24ª DP

#3BPM prende criminoso e apreende pistola, carregador de pistola, dois rádios de comunicação e material entorpecente na Comunidade Morro do 18, em Água Santa.

Operação em andamento. pic.twitter.com/DOrm9RGgAr — @pmerj (@PMERJ) February 17, 2023





Durante a operação realizada na Cidade de Deus, na Zona Oeste, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá), com apoio de outros batalhões da Capital e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), prenderam dois criminosos foragidos da justiça. Os suspeitos foram encaminhado para a 32º DP. Ainda não há informações sobre os crimes que os homens teriam cometido.



A Cidade de Deus vive uma intensa guerra pela disputa de territórios entre traficantes do Comando Vermelho e a milícia que domina comunidades da região, como a Gardênia Azul e Muzema.

Já na região central da cidade, o Centro de Operações Especiais (COE) realiza uma operação nas comunidades da Coroa, do Fallet e Foguteiro, no bairro de Santa Teresa. É uma ação planejada e a região permanecerá ocupada. Até o momento não há informações sobre apreensões ou feridos.

Equipes do #BPChq vasculham as comunidades da Coroa, Fallet e Fogueteiro em busca de criminosos, armas e drogas.

Houve também uma operação na comunidade do Saçu, em Quintino, na Zona Norte do Rio. A ação realizada por agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foi encerrada sem prisões, apreensões ou feridos.